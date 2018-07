Attentats à Bruxelles: l'Etat-major n'octroie pas de médailles honorifiques aux militaires

La Défense a classé sans suite les demandes de décoration des militaires qui ont dépassé leur fonction pour venir en aide lors des attaques terroristes du 22 mars 2016 à Bruxelles ou pour neutraliser des terroristes dans la capitale en 2017, rapportent jeudi La Dernière Heure, citée aussi par Het Laatste Nieuws et De Morgen.

La quarantaine de demandes n'ont pas abouti, la Défense a décidé de classer l'affaire sans suite.

Nous ne voulons pas favoriser ce culte de l'héroïsme à la Défense

Au total, 29 militaires du bataillon présents à le 22 mars Zaventem ont fait la demande à la Défense d'une décoration militaire interne à la Défense pour services exceptionnels ou pour acte de courage ou de dévouement ainsi que la médaille du Carnegie Hero Fund, externe à la Défense, qui est octroyée pour récompenser les actes d'héroïsme.

Sept militaires qui sont intervenus à Maelbeek le même jour pour rechercher des rescapés suite à l'explosion dans le métro et qui ont contribué à l'évacuation de la station Arts-Loi ont également introduit une demande, pour une médaille du mérite et celle du Carnegie Hero Fund. Tout comme les trois militaires qui ont neutralisé un terroriste qui avait fait exploser une première bombe le 20 juin 2017 à la gare Centrale et les trois autres qui ont également neutralisé un terroriste à Bruxelles le 25 août 2017 à Bruxelles.

"Le travail effectué par les militaires ce jour-là fut exceptionnel. Cependant, tous les militaires auraient fait la même chose. Nous ne voulons pas favoriser ce culte de l'héroïsme à la Défense. Tous les militaires ayant participé à la mission 'Operation Vigilant Guardian' ont reçu une médaille commémorative pour défense opérationnelle du territoire mais nous ne voulons pas faire de différence entre eux. Ils ont tous fait un travail remarquable", réagit Alex Claesen, officier de presse de la Défense.

La décision est décriée par le syndicat SLFP-Défense.