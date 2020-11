Attentat de Nice : l’assaillant aurait-il pu arriver en Belgique ?

L’auteur présumé de l’attentat de Nice, qui a fait trois morts jeudi dernier dans la basilique Notre-Dame, est un jeune homme tunisien, Brahim Issaoui, 21 ans, passé par Lampedusa, où il avait été pris en charge par la Croix-Rouge italienne. Selon les éléments de l’enquête, il était arrivé en France clandestinement le 28 octobre, sans faire de demande d’asile.

Un constat qui pose question : est-il devenu si facile de passer les frontières de l’Europe sans contrôle ? Et si Brahim Issaoui avait voulu se rendre en Belgique ? "Je ne peux pas vous dire s’il aurait pu passer, je ne connais pas l’état de cette personne, réfugié ou demandeur d’asile", répliquait ce mardi Sammy Mahdi (CD&V), le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, au micro de Matin Première. Selon lui, le problème vient d’un manque de coopération au niveau européen, puisque "les frontières internes n’existent plus".

Sammy Mahdi rappelle que "dans cette législature-ci, les Etats membres ont l’ambition d’un nouveau pacte sur la migration et l’asile", afin de garantir une "sécurité". "Il faut que les frontières externes soient solidifiées et coopérer au niveau interne pour savoir qui est où exactement", conclut le secrétaire d’Etat.