Attentat au Musée juif: le dossier examiné mercredi devant la chambre des mises

Le dossier relatif à la tuerie au Musée juif de Bruxelles, pour lequel est inculpé Mehdi Nemmouche entre autres, sera examiné mercredi à 9h00 par la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Celle-ci rendra ensuite, le jour même ou dans les prochains jours, sa décision concernant le renvoi ou non du dossier devant la cour d'assises de Bruxelles.

La chambre du conseil de Bruxelles avait décidé, en janvier dernier, de renvoyer Mehdi Nemmouche, Nacer Bendrer et Mounir Atallah devant la cour d'assises pour répondre de l'attentat au Musée juif de Bruxelles.

Quatre personnes tuées

Comme devant la chambre du conseil, le parquet fédéral requerra le non-lieu concernant Mounir Atallah, estimant les charges insuffisantes le concernant, et le renvoi aux assises des deux autres inculpés, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer. Du côté de la partie civile, la Ville de Bruxelles et la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles se sont désistées de leur acte de constitution de partie civile. Les familles des victimes, elles, sont toujours constituées.

Le 24 mai 2014, une attaque au Musée juif de Bruxelles avait coûté la vie à quatre personnes: un couple de touristes israéliens, une bénévole et un collaborateur du musée.

Une semaine après l'attaque, Mehdi Nemmouche, le suspect principal de l'attaque, reconnu sur les images de vidéo-surveillance du musée, avait été interpellé à Marseille. Il était en possession d'armes qui semblaient identiques à celles utilisées lors de l'attentat, de munitions et d'un drapeau de l'organisation djihadiste État islamique.