Attentat au Musée juif: la chambre du conseil se prononce ce jeudi sur le renvoi aux assises des suspects

La chambre du conseil de Bruxelles doit décider ce jeudi quels suspects devront comparaître pour répondre de l'attentat au Musée juif de Bruxelles, le 24 mai 2014. Le parquet fédéral a requis le renvoi aux assises de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, et la levée es poursuites à l'égard de Mounir Atallah. Une des parties civiles demande que ce dernier soit également poursuivi.

L'attaque au Musée juif a coûté la vie à quatre personnes. Le couple de touristes israéliens Emanuel (54 ans) et Miriam (53 ans) Riva ainsi que Dominique Chabrier (66 ans), bénévole au musée, sont décédés sur place. Alexandre Strens (25 ans), le collaborateur qui se trouvait à la réception, est décédé le 6 juin. Une semaine après l'attaque, Mehdi Nemmouche a été arrêté à Marseille. Il était notamment en possession d'armes qui semblaient identiques à celles utilisées lors de l'attentat, de munitions et d'un drapeau de l'Etat islamique. Selon ses avocats, l'homme est impliqué dans l'attaque mais il ne serait pas le tireur. Au cours de l'enquête, deux autres suspects ont été placés sous mandat d'arrêt, puis libérés sous conditions. Il s'agit de Nacer Bendrer et Mounir Atallah. À la mi-janvier 2015, un avis de recherche a été lancé pour un quatrième suspect, un homme filmé en compagnie de Mehdi Nemmouche quelques jours après l'attentat. Cet homme n'est toujours pas identifié. Comme le parquet fédéral, les parties civiles et la défense de Mehdi Nemmouche plaident pour un procès d'assises. Si la chambre du conseil se prononce en ce sens, elle devra renvoyer le dossier à la chambre des mises en accusation, compétente pour les renvois devant la cour d'assises.