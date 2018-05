Attentat à Liège: les mots pour le dire

"Va te faire foutre avec ton Dash!" Ces quelques mots ont été salués par de nombreux internautes comme si ces quelques mots étaient l'essence d'une expression populaire, d'un sentiment de fierté d'être liégeois ou belge.

Depuis le balcon de l'appartement dans lequel elle travaillait, Isabelle a vu, filmé, commenté les gestes de l'auteur de l'attentat de Liège ce 29 mai. "J'ai commencé à l'insulter. Je ne pouvais rien faire. Je regardais la scène, impuissante. Et, je l'insultais, je l'insultais et puis il a levé les bras, il a crié Allah Akbar", explique Isabelle après une nuit perturbée par les images choquantes dont elle a été la témoin directe.

Toujours en colère au lendemain des faits, Isabelle s'en prend notamment "au gouvernement fédéral et au système judiciaire" d'avoir permis la remise en liberté de l'auteur des faits. "A chaque fois que je revois toute la scène, je sens la rage qui monte en moi. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir eu une arme sur moi, je l'aurais abattu sans problème", précise-t-elle encore.

De la colère à la plume

Tanguy Wéra, lui, n'a pas parlé. Il a pris la plume plusieurs heures après l'attentat. "Ecrire m'a permis de recentrer mes idées. C'est une sorte de catharsis, d'exutoire qui raffermit des valeurs qui sont là mais sont parfois lancées en l'air de manière abstraite et qui, là, ont prise avec le vécu, avec le réel. Oui, là ça a du sens", déclare ce professeur de français du lycée de Waha, le lycée voisin qui a du être évacué pendant l'attentat.

"Dans l'immédiat, je ne me suis pas rendu compte de l'utilité de réagir. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une utilité. (...) Les phrases sont venues petit à petit, des mots à mettre sur un silence qu'on avait jusque là". Son texte publié sur Facebook est rapidement partagé. Tanguy décide alors de le partager via son blog, il l'intitule "Après l'orage".

Les mots pour le dire, chacun ses mots

Les expressions d'Isabelle et de Tanguy sont très différentes. Adélaïde Blavier, Docteur en sciences psychologiques à l'Université de Liège, appelle à respecter l'expression de chacun après un événement qui peut être traumatique. "Les mots qu'on va mettre sur ce qu'on a vécu sont très personnels et c'est important de respecter le caractère personnel de ces mots. Et qu'on ne juge pas la manière dont une personne va parler d'un événement. Chacun a ses mots, certains d'ailleurs n'en ont pas."

Pour les victimes directes ou indirectes d'un attentat, le soutien et l'écoute disponibles dans les 72 premières heures sont essentielles. "Il ne faut pas obliger à parler mais aider tout de même à s'exprimer. Certains parleront de leurs sentiments, d'autres auront besoin de revenir uniquement sur les faits", détaille la Professeur en sciences psychologiques de l'ULG.

Isabelle et Tanguy ont trouvé leur voix pour s'exprimer, ils ont aussi permis à d'autres de mettre des mots sur un sentiment pas toujours évident à identifier.