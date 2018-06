Attaques de distributeurs automatiques: l'échevine Anick Berghmans présentée à un juge d'instruction

L'échevine socialiste de Lommel Anick Berghmans et son compagnon seront présentés ce mercredi à un juge d'instruction de Hasselt pour leur implication éventuelle dans les attaques à l'explosif de distributeurs d'argent de bpost. Tous deux ont été interpellés par la police judiciaire fédérale du Limbourg. Ils devront expliquer pourquoi une Audi dissimulée sous une bâche et soupçonnée d'avoir été utilisée lors d'au moins une attaque se trouvait à l'arrière de leur habitation. Le véhicule était immatriculé aux Pays-Bas.

L'échevine suspendue de ses fonctions

Le bourgmestre et le collège des échevins de Lommel se sont dits choqués par l'interpellation de la mandataire, qui a été suspendue de ses fonctions.

Dans l'opposition, le CD&V est favorable au maintien de cette mesure "tant que la procédure suit son cours", a indiqué le président local de la formation, Tim Van Werde, qui s'en remet au travail de la justice. La N-VA, elle, rappelle qu'elle avait adressé des mises en garde au collège communal. "Ce n'est pas le premier fait reproché à l'échevine et à son compagnon. Nous avions déjà averti le collège, qui nous a ri au nez. Voilà le résultat", a réagi sans ambages le conseiller communal nationaliste Karel Wieërs.

Mandat d'arrêt?

Anick Berghmans et son compagnon ont été interpellés mardi matin par la police judiciaire fédérale du Limbourg, selon Het Belang van Limburg et De Standaard. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans une attaque de distributeur d'argent. Le juge d'instruction décidera ce mercredi de les placer sous mandat d'arrêt ou non.

La semaine dernière, deux attaques avaient visé les distributeurs automatiques de Lommel et Lummen, dans un contexte de recrudescence de ce type de faits en Flandre.

Anick Berghmans est échevine à Lommel depuis 2015. Elle est connue en Flandre pour avoir participé notamment au programme de télé-réalité "Big Brother".