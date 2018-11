Attaque contre un policier: à partir de quand peut-on parler d'un acte terroriste?

Après l'attaque au couteau contre un policier ce matin à Bruxelles, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête pour de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. Pour l'instant, l’enquête est en cours, le caractère terroriste de l'acte n'est donc pas encore avéré. Mais quand peut-on qualifier un acte de terroriste ? Y a-t-il des critères particuliers? Voici quelques clés pour mieux comprendre.

Tous les actes violents et toutes les attaques ne relèvent pas du terrorisme. La notion d'acte terroriste est définie par plusieurs textes de loi: une directive européenne de 2002, mais aussi la loi belge du 19 décembre 2003. Ces textes reprennent des critères précis qui permettent de qualifier un acte de terroriste.

Le premier critère, c'est la violence. Explosion,homicide volontaire, prise d’otage, attaque suicide ou à l’arme blanche, destruction massive, dans tous les cas, il doit s’agir d’un acte violent.

Autre élément qui fait d'une infraction un acte terroriste, c'est l'impact et le but de cet acte. Il doit, par sa nature ou son contexte, pouvoir porter gravement atteinte à un pays ou une organisation internationale et être commis intentionnellement dans le but:

d'intimider sérieusement une population ou

de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou ne pas accomplir un acte, ou enfin

de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale

La cible visée entre aussi en compte dans la définition de l'acte terroriste. La ou les victimes d’actes terroristes sont choisies non pas pour elles-mêmes mais pour ce qu’elles symbolisent : une communauté religieuse ou l’état par exemple. En d'autres mots, la cible de l'attaque n'est pas forcément la cible finale visée par l'acte.

Enfin, et c'est une notion souvent difficile à prouver, il faut qu’il y ait une intention terroriste. Que ce soit un projet politique ou idéologique exprimé, par exemple dans une revendication d'un attentat.

Voilà pour la définition de l'acte terroriste. Une définition qui depuis les attentats de ces dernières années a été élargie. La Belgique a ainsi inclus dans cette notion le soutien logistique, le financement terroriste, le fait de s’entraîner ou de voyager vers des groupes terroristes, la menace de réaliser un attaque. Autant d'agissements qui peuvent aujourd’hui être condamnés au pénal. Les peines encourues sont plus lourdes que pour des infractions "classiques". Elles vont d'un an de prison à la réclusion à perpétuité.