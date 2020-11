Attaque à Vienne : le MR demande une réunion du comité stratégique du renseignement et de la sécurité

Le MR a demandé mardi, par la voix à la fois de son président George-Louis Bouchez, et du ministre David Clarinval, une réunion mercredi du comité stratégique du renseignement et de la sécurité afin d’examiner si des mesures supplémentaires ne doivent pas être prises en Belgique après l’attaque djihadiste qui a frappé Vienne lundi soir.

"Compte tenu de la situation sécuritaire en Europe et de la menace terroriste, fruit de l’islamisme politique, le MR demande qu’une évaluation de la situation globale en #Belgique et des lieux sensibles soit faite et des mesures éventuellement prises", a indiqué M. Bouchez sur Twitter.