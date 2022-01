Assurance incendie : les primes grimpent en flèche, la faute aux prix de la construction

Cet indice se calcule sur base de centaines de prix unitaires tirés des devis pratiqués dans la construction. Ils sont étudiés par des experts et dans chaque province, une moyenne est dégagée. Cela permet de comparer d’année en année l’évolution du prix de la construction.

Sur la base de cet indice annuel, les compagnies d’assurances calculent le montant des primes à facturer à leurs clients. Pour Alain Coppe, la note en 2022 sera salée pour deux raisons : "Après le choc du Covid en 2020, une reprise s’est amorcée en 2021. Il y a plus de commandes de matériaux. Et au niveau mondial, on observe une demande forte pour certains matériaux comme l’acier, le bois, le plastique, ce qui se répercute sur les prix par le jeu de l’offre et de la demande".

A ce premier constat, s’ajoutent pour Alain Coppe "des difficultés logistiques d’approvisionnement qui favorisent également une hausse tout à fait anormale du prix des matériaux".