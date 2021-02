Assouplissement des mesures coronavirus, quelles perspectives ? Le gouvernement demande une feuille de route aux experts

Si les métiers de contact sont aujourd’hui fixés sur leur réouverture, de nombreux autres secteurs comme celui de l’Horeca, n’ont toujours aucune perspective. Le gouvernement a demandé aux experts du GEMS (groupe d'experts de stratégie de crise pour le covid-19) de l’éclairer sur les étapes à suivre pour rouvrir les différents secteurs et sur le suivi de la vaccination. Les experts sont chargés d’établir une "feuille de route" tenant compte de la vaccination.

A quoi servira cette feuille de route ?

Le Comité de concertation a demandé au commissariat corona du gouvernement et aux experts du GEMS, de constituer une "feuille de route" détaillant un calendrier d’assouplissements successifs, liés à l’évolution des données épidémiologiques mais aussi à l’avancée de la vaccination. Et ce, pour donner progressivement d’autres bulles d’air à la population et surtout donner des perspectives à moyen et long terme aux Belges.

Les Belges ont besoin d’une perspective à moyen et long terme

Le Comité de concertation comprend les difficultés éprouvées par les "étudiants et les jeunes", ainsi que par la population dans son ensemble, a laissé entendre le Premier. Ce dernier estime cependant que la limitation des activités et des contacts a eu son efficacité : "la situation est relativement stable depuis début décembre", et cela "alors que l’enseignement et l’économie étaient maintenus au maximum", se réjouit-il.