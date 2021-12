Assassinat de Julie Van Espen: les dysfonctionnements de la justice au cœur des débats

Seul le papa de Julie Van Espen assistera au procès. Ce ne sera pas le cas de la maman, du frère et de la sœur de la victime. Une confrontation avec l’accusé et l’horreur des faits perpétrés étant trop durs à supporter. L’avocat de la famille introduira de son côté une demande de huis-clos dès l’ouverture des débats. Et cela afin que les détails les plus affreux du dossier ne soient pas révélés à la presse et au grand public.