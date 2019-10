Asile et migration: la "crise de l'accueil" ne vient pas d'un afflux mais de la fermeture des places, selon le Ciré

Le centre de réfugiés de Tournai bientôt supprimé - JT 13h - 28/03/2018 Manifestation ce mercredi matin à Tournai, devant le centre d'accueil pour réfugiés. Une cinquantaine de résidents, bénévoles et sympathisants ont brandi des pancartes avec ce message : " tous Tournaisiens". Ce centre de Tournai fait partie des 9 centres qui seront fermés pour raisons d'économie et parce que, selon Théo Francken, il n'y a plus assez de demandes. Au total, plus de 2.800 places vont disparaître cette année. Et à Tournai, c'est l'incompréhension. Des employés aux résidents, beaucoup s'interrogent sur leur avenir.