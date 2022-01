Asile et migration : l’Office des étrangers a reçu 53,6% de demandes de protection en plus en 2021

Près de 72,4% des demandes ont été introduites par des hommes et 27,6% par des femmes, note le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. "Pour certains pays comme l’Afghanistan, la proportion des demandeurs masculins est encore plus élevée (89,7%). Pour d’autres pays, la proportion est plus équilibrée (Syrie 64,2% ; Somalie 59,7%)", peut-on lire.

L’office des étrangers a également enregistré 3219 demandes de protection introduites par des personnes se déclarant comme mineurs étrangers non accompagnés (MENA). Après examen par le service des tutelles, 1976 d’entre eux ont été considérés comme étant effectivement des mineurs (en 2020, il y avait 1764 "mineurs déclarés" et 1335 "mineurs effectifs"). Pas moins de 95% des MENA sont des garçons et 76,3% sont des Afghans. "Il ressort des chiffres d’Eurostat que la Belgique est, avec l’Autriche, le pays qui a enregistré le plus grand nombre de MENA originaires d’Afghanistan en 2021", ajoute le CGRA.

Arriéré problématique

Le nombre de décisions rendues par le Commissariat en 2021 a logiquement augmenté (+29%) et s’élève à 18.513, concernant 23.248 personnes. Le CGRA a considéré que les demandeurs ou demandeuses avaient effectivement besoin de protection dans 43,5% des décisions finales. Cela représente un total de 7528 décisions d’octroi du statut de protection, pour un total de 10.093 personnes.

"Bien que le CGRA ait été en mesure de prendre plus de décisions en 2021, la réserve de travail (le nombre de dossiers pour lesquels le CGRA doit encore prendre une décision) a augmenté jusqu’à 15.685 dossiers (18.835 personnes), en raison de la forte augmentation de l’afflux", ajoute l’organisme. Pour pallier cette situation, un renfort des effectifs est prévu en 2022.

"Je considère que l’arriéré dans le traitement est extrêmement problématique, en premier lieu pour les personnes qui doivent attendre leur décision trop longtemps et restent d’ici là dans l’incertitude", déplore Dirk Van den Bulck, commissaire général. "Avec le renfort supplémentaire, la capacité en personnel dépassera 500 équivalents temps plein. Grâce à ce renfort, l’arriéré pourra être résorbé sur une période de trois ans. C’est un objectif réaliste, sauf si le nombre de demandes devait continuer à augmenter. Dans ce dernier cas, des mesures supplémentaires seront nécessaires."