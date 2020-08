"Arrêtons le cirque", "stop aux invectives"... comment réagissent les partis après l'abandon de Magnette/De Wever?

Négociations politiques: la rupture paraît consommée - 14/08/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Certains partis et présidents de partis ont réagi sur Twitter. Egbert Lachaert, président de l'Open Vld, exprime sa déception en retweetant sa cheffe de cabinet : "Nous avons demandé des négociations sérieuses sur un gouvernement violet-jaune. Apparemment, nous n'avons pas pu. Une déception."

We vroegen om serieuze onderhandelingen over paars-geel te starten. Dit kon blijkbaar niet. Een ontgoocheling. https://t.co/XtFWojWrfy — Caroline Deiteren (@CarolineDeitere) August 14, 2020

Du côté francophone, Maxime Prévot, président du cdH, exprime ses regrets sur l'échec de cette mission et déclare que son parti est toujours disponible pour d'autres négociations. La mission royale semble connaître son épilogue. Regrets que chacun n’ait pas été capable de prendre de la hauteur pour débattre ensemble autour d’une table plutôt que par communiqués. Tout était encore à écrire et rien n’avait donc encore été validé, y compris l’institutionnel. — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) August 14, 2020

Le Vlaams Belang enfonce le clou: de nouvelles élections En tête dans les derniers sondages, le Vlaams Belang diffuse une affiche sur Twitter: "Arrêtons le cirque. De nouvelles élections maintenant." On remarquera au passage que l'identité visuelle assez proche du graphisme utilisé par le PTB dans ces campagnes. Bon. Alles is geprobeerd. Het is welletjes geweest. Nieuwe verkiezingen nu!

DEEL als je het EENS bent pic.twitter.com/Bllfzd2L8O — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) August 14, 2020

Lundi, Paul Magnette devraient proposer au souverain de rendre leur tablier pour laisser la place à d'autres. Les regards se tournent alors vers les verts et les libéraux. L'Open VLD et Groen se montrent disponibles, pas de réaction pour l'instant du côté d'Ecolo. La journaliste politique du Laatste Nieuws, Isolde Van den Eynde analyse: "Attendons de voir si cela se passe vraiment. Mais si les verts prennent la main - et ils le désirent - ce sera la première fois dans cette longue formation. La question est de savoir si les libéraux veulent entrer dans l'arène au coude à coude avec les verts."

D'autres internautes préfèrent l'humour et font des propositions originales: "Louez un châlet dans les Ardennes, sans wifi et sans réseau. Mettez-y tous les présidents de parti et laissez les rentrer chez eux seulement quand ils ont un gouvernement."

Huur een chalet in de Ardennen, zonder wifi en zonder ontvangst. Steek daar alle partijvoorzitters in en ze mogen pas naar huis als ze een regering hebben. — Kris 'Relmans' Remels (@KrisRemels) August 14, 2020