Arrêt De Lijn à la gare du Nord: "Pas d'épidémie, mais on ne peut rien exclure"

Les conducteur de bus De Lijn ont pris la décision de ne plus desservir l'arrêt de la gare du Nord. Ils se plaignent depuis des mois d’un manque de sécurité et d’hygiène dans et autour de la gare de Bruxelles-Nord. Des cas de gale, de tuberculose et de malaria y sont rapportés au sein d’un groupe de migrants en transit qui y séjourne.

Quelle est la légitimité de cette crainte? C'est que ce nous avons demandé à Pierre Verbeeren, directeur de "Médecins du monde Belgique". Il tempère, nous sommes très loin d'une épidémie, dit-il. "Les cas se comptent sur les doigts de la main, la situation n'est pas alarmante". Selon lui, les autorité connaissent la situation, "Depuis que nous sommes présents à la gare du Nord, (un mois et demi), il y a un monitoring régulier. Il n'y a rien d'alarmant, mais ce qui est sûr c'est que l'état général de ces personnes se dégrade".

Rien d'alarmant

Les cas existent, donc, mais quelle est la probabilité que les conducteurs des bus De Lijn contractent pareille maladie? "La probabilité est infinitésimale, mais on ne peut exclure un cas et c'est probablement ce qui amène les syndicats à réagir comme ils le font. De Lijn et les syndicats revendiquent la création d'un centre d'accueil d'orientation, ce que le gouvernement refuse pour l'instant".

Des maladies rares?

Des maladies comme la tuberculose et la gale ne s'attrapent pas comme ça. Mais lorsque l'on vit dans la rue, c'est différent. "Quand on vit dans des conditions sanitaires déplorables, dans l'humidité etc, la gale peut se mettre sur votre peau et ce sont les maladies que nous rencontrons sur toutes les personnes qui vivent à la rue".