Arrestation en Espagne de l’un des "Belgium’s Most Wanted"

Belgium's Most Wanted - 26/09/2019 - 18/12/2019 Fehriye Erdal, comme d'autres fugitifs, se trouve sur la liste des "Most Wanted", ce qui signifie les plus recherchés. Alors, cette liste elle a été créée en 2016 pour aider les enquêteurs de la cellule de recherche. Et on va le voir avec vous, Martin Caulier, tous les fugitifs ne s'y trouvent pas.