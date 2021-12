Arnaud Vajda proposé comme président du comité de direction de Belspo

Le Conseil des ministres de vendredi propose Arnaud Vajda comme nouveau Président du comité de direction de BELSPO, annonce le secrétaire d’État à la Politique scientifique Thomas Dermine dans un communiqué.

"Je me réjouis de l’arrivée prochaine d’Arnaud Vajda, qui a une longue expérience dans la fonction publique fédérale. Avec le nouveau président, nous finaliserons dans les premiers mois de 2022 le contrat d’administration de Belspo dont une première épreuve a été rédigée suite à un travail collectif des équipes et des différents établissements scientifiques fédéraux. Arnaud Vajda s’attellera à sa mise en œuvre. Il sera donc un acteur essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie fédérale de recherche scientifique et le renforcement de ses équipes", analyse Thomas Dermine.