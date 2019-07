Armée belge en pénurie : 40% des soldats partent à la retraite d’ici 2024

Par ailleurs, la grande vague de remplacement du ministère de la Défense pose d’importants problèmes pratiques : si l’on veut trouver suffisamment de nouvelles recrues, il faudrait qu’elles soient toutes formées et qu’elles acquièrent de l’expérience. Cela prend du temps et de l’argent, ce que le ministère de la Défense n’a pas à l’heure actuelle.

Plusieurs obstacles se dressent sur le chemin du remplacement du personnel militaire (26.094 soldats en 2018). Le ministère de la Défense n’est pas un employeur attrayant en raison des conditions de travail dépassées et des salaires non conformes à la situation. Les postes techniques sont notamment à peine, voire pas du tout, pourvus.

La Défense est au courant

La Défense confirme à la RTBF qu’elle est bel et bien au courant de cette situation : "Elle n’est pas nouvelle, et fait tout (et continuera à faire tout ce qui est possible) pour pouvoir atteindre les objectifs fixés au niveau de son personnel. Il n’est cependant pas possible de vous donner une projection correcte de la situation du personnel dans le futur étant donné que cela dépendra de plusieurs hypothèses et paramètres mais aussi de choix politiques futurs."

La Défense a réalisé elle-même différentes simulations de prévisions dont les résultats varient fortement en fonction du choix des hypothèses, paramètres et mesures considérées. "La tendance est bien claire : le pic à court terme dans la vague des pensions cause une diminution provisoire en personnel. Les différents graphiques illustrent donc correctement le défi auquel la Défense doit faire face : calculé en date du 1er janvier 2018, 41% de notre personnel va partir à la pension d’ici 2025."