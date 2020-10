Archive : quand Frank Vandenbroucke demandait de brûler l'argent sale des socialistes flamands

En 1995, Frank Vandenbroucke est Vice-Premier et ministre des Affaires étrangères. Pour lui, impossible de nier les faits présentés par le Knack. Il annonce sa démission et convoque une conférence de presse. Face aux journalistes qui le harcèlent de question, dont un certain Siegfried Bracke (journaliste politique à la BRT avant de devenir bien plus tard parlementaire N-VA), il confirme avoir fait l'étonnante demande à Etienne Mangé.

J'ai ordonné qu'on brûle cet argent

"J'ai été informé de l'existence de cet argent douteux dont je ne connaissais pas la provenance. Je n'ai pas voulu en savoir d'avantage. Ce n'était pas à moi d'enquêter sur le passé de mon parti. J'ai ordonné qu'on brûle cet argent", dit-il, l'air détaché.

Pourtant, il n'a pas d'autre choix que de démissionner. Frank Vandenbroucke détenait une information concernant le dossier Augusta, sur lequel la justice, soupçonnant fortement le versement de pots-de-vin au PS et SP, enquête depuis plusieurs années. Et il n'a rien dit. C'est Etienne Mangé, mis sous les verrous fin février 1995, qui fera les révélations : oui, les responsables successifs de son parti (Franck Vandenbroucke, Louis Tobback, Willy Claes, Karel Van Miert) étaient au courant qu'Agusta allait verser des pots-de-vin.

Un acte interdit et punissable

Lors des auditions, Etienne Mangé révèle aussi l'existence de ces cinq millions et de la demande de Frank Vandenbroucke. Une demande illégale et punissable par la loi d'une peine d'emprisonnement et d'amende. Seule la Banque nationale peut assurer la destruction des billets périmés ou usagés.

L'argent sale n'a finalement pas été brûlé mais aiguillé vers une société proche du parti socialiste flamand.

L'image de Frank Vandenbroucke, 40 ans, est écornée et avec elle celle de l'ensemble du SP.

Après un purgatoire de quatre ans, il redevient ministre des Affaires sociales dans le gouvernement Verhofstadt. En 2004, il entre au gouvernement flamand pour prendre en charge l'enseignement. En 2011, il annonce son retrait de la vie politique pour se consacrer entièrement à sa carrière d'enseignant à la KUL et à Anvers. Un retrait qui aura duré moins de dix années, rompu par le nouveau patron des socialistes du Nord du Pays, Conner Rousseau.