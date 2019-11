Après Paul Magnette et Bart De Wever lundi, le Roi recevra MR, Open Vld et SP.A mardi

Ces deux consultations seront les seules de la journée. Mais dès ce mardi, le Roi rencontrera les négociateurs et présidents d’autres partis : à 9h30 Sophie Wilmès pour le MR, à 10h30 Gwendolyn Rutten pour l’Open VLD et à 11h30 John Crombez pour le SP.A. Pas de traces pour l’instant des verts ou des chrétiens-démocrates dans le programme royal. Quoi qu’il en soit, il s’agit pour le Roi de connaître la position des uns et des autres et surtout savoir si d’autres pistes de solutions sont envisageables.

Car cela semble à présent certain, l’option d’un rapprochement PS-N-VA a du plomb dans l’aile. Ce lundi en début d’après-midi, le Roi a reçu les préformateurs Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA), eux qui étaient justement chargés d’œuvrer à ce rapprochement ont demandé à être déchargés de leur mission, un constat d’échec donc. Dans un communiqué, le Palais a expliqué que "le Roi tient sa décision en délibéré et entame des consultations." Officiellement, les préformateurs ne sont pas encore déchargés de leur mission.