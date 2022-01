Après le pic de 2021, le recours au revenu d’intégration se tasse

Le constat est réjouissant mais les courbes ne disent pas tout. "Attention, prévient Ph. Defeyt, au total, le nombre moyen de bénéficiaires du revenu d’intégration en 2021 restera significativement supérieur à celui de 2019 (avant la crise donc), en particulier à Bruxelles (+11,5%)."

Les jeunes trinquent toujours

Le recul enregistré serait encore plus marqué si les plus jeunes ne pesaient pas sur la moyenne. En effet, les tendances pour les moins de 24 ans – et spécialement les étudiants – ne sont pas aussi positives que dans le reste de la population. Si pour eux aussi, l’accélération n'est plus aussi forte, la tendance est moins marquée. En outre, entre 2019 et 2021, la proportion de jeunes dans l’ensemble des bénéficiaires est passée de 32 à 33,3%.