Après le Nutriscore, un Ecoscore ?

Les concepteurs du projet entendent se différencier des initiatives qui existent déjà, notamment dans certains magasins. "Il existe déjà des écoscores dans certains magasins en Belgique. On trouvait que c’était une bonne idée, mais pour l’instant ce sont les magasins eux-mêmes qui mettent sur leurs marques un écoscore. On ne trouve pas ça objectif. On aurait que cette idée d’Ecoscore soit uniformisée et devienne neutre au niveau de toute l’Union Européenne", explique Laura Manne.

Pour ses concepteurs, appliquer un Ecoscore sur les aliments et les vêtements vendus en Europe permettrait de conscientiser les consommateurs à l’impact environnemental des produits qu’ils achètent, "qu’ils se rendent compte de l’impact de la production d’un produit", explique Laura Manne. "Voir par exemple qu’un produit comme une banane qui vient d’Amérique Latine a un Ecoscore mauvais et qu’une pomme produite en Belgique aura un Ecoscore meilleur", poursuit Laura Manne. Bref, éclairer le consommateur et le guider vers des produits plus locaux et moins polluants.