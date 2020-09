Après la manifestation du VB, le cdH veut réprimer l'utilisation de signes nazis

La cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck, a redéposé une proposition de loi de 2013 qui réprime le port ou l’utilisation à des fins de propagande de tout insigne nazi.

Elle réagit de la sorte lundi aux symboles nazis visibles lors de la manifestation organisée dimanche par le Vlaams Belang contre la mise sur pied d’une coalition Vivaldi.

Depuis dimanche, la photo d’un pick-up arborant une rune d’Odal et un aigle surmonté d’un slogan en lettres gothiques hérité de la Deuxième guerre mondiale fait le tour des réseaux sociaux. Le premier d’entre eux a été non seulement utilisé par les nazis mais sert également de signe de ralliement à l’extrême-droite européenne et était celui du Vlaamse Militante Orde (VMO), milice fondée par un ancien collaborateur aujourd’hui dissoute.