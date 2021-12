Après la culture, d’autres secteurs s’engouffrent dans la brèche : bowling, casinos, etc. s’apprêtent à se présenter en urgence au Conseil d’Etat

Après la suspension par le Conseil d’Etat des dispositions imposant la fermeture du secteur culturel, d’autres secteurs concernés par les décisions prises au Codeco du 22 décembre veulent obtenir une décision similaire.

Trois secteurs sont principalement concernés : celui du récréatif qui regroupe notamment l’univers des jeux de hasard (casinos, paris sportifs), secteur aujourd’hui toujours fermé ; celui des sports amateurs et professionnels, qui peuvent continuer à exercer leurs activités mais sans public ; et enfin le secteur Horeca qui est concerné car la pratique des jeux (billards et bingos) n’est plus autorisée dans l’enceinte des cafés depuis le dernier Codeco.