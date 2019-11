Après 4 mois d'enquête, le compagnon de Karine I., tuée en juillet dernier, passe aux aveux

Karine I. est l’une des 22 femmes assassinées par leur (ex-) compagnon en 2019, en Belgique. Elle, a été tuée le 3 juillet dernier, à Neupré, à coups de batte de baseball.

Rapidement, son compagnon, Laurent S., est suspecté mais il n’est pas placé sous mandat d’arrêt, il est mis hors de cause.

Aujourd’hui, on assiste pourtant à un rebondissement puisque le parquet confirme que le compagnon de Karine est bien passé aux aveux après 12h d’interrogatoire. Après plus de 145 devoirs d’enquête, l’homme a été confondu et n’a pu que reconnaître les faits.

Il a été inculpé de meurtre pour faciliter le vol, un acte passible de la perpétuité. Laurent S. comparaîtra mardi devant la chambre du conseil.