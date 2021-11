Après 13 heures de discussions, nouvel accord sur la vaccination obligatoire des soignants : voici ce qu’il contient

Voici ce qui a finalement été décidé.

Une période de transition est bien prévue entre le 1er janvier et le 1er avril, pour permettre au personnel non vacciné de se faire vacciner. En attendant, ils pourraient encore continuer à travailler à la condition de se faire tester (à leurs propres frais) toutes les 72 heures. Dans le cas contraire, ils devraient donc arrêter de travailler, mais pourraient bénéficier du chômage temporaire jusqu’au 31 mars.

Ensuite, à partir du 1er avril, le personnel non vacciné verrait son contrat de travail résilié sans délai de préavis ni indemnités compensatoires. Il aurait alors droit aux allocations de chômage. MAIS, et c’est là la nouveauté qui satisfait le Parti socialiste et Ecolo, les membres du personnel soignant pourraient s’opposer à la résiliation de leur contrat, et demander plutôt une SUSPENSION de leur contrat de travail.

Ce qui impliquerait bien sûr la perte de salaire, mais également le non-accès à des allocations de chômage. Ils pourraient, le temps de la suspension, travailler pour un autre employeur, et pourraient retrouver leur premier emploi le jour où ils se résoudraient à se faire vacciner.