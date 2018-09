Appel du pied du MR pour que le cdH rejoigne la coalition au fédéral: "Chaque chose en son temps" pour Lutgen

Les élections communales et provinciales approchent. Et déjà, de futures alliances au niveau fédéral et régional sont évoquées.

Le président du MR Olivier Chastel plaide pour la reconduction du gouvernement Michel avec la nvA au fédéral, et de l'attelage MR-cdH en Wallonie.

Il va même plus loin. Olivier Chastel aimerait que le cdH rejoigne l'actuelle coalition fédérale si elle est reconduite.

Difficile pour le cdH de répondre à cet appel du pied, mais ce samedi, le président Benoit Lutgen n'a plus dit un non ferme: "Chaque chose en son temps, il y a une élection ici qui est locale, et puis il y aura un rendez-vous très important, aussi au niveau européen et fédéral, mais chaque chose en son temps".

Il y a un an, le message était pourtant clair, c'était non, Benoit Lutgen mettant alors le PS et la NV-A sur un même pied. André Antoine avait même parlé de fossoyeur pour justifier le refus du cdH d'aller au fédéral... Mais ça c'était avant. et "chaque chose en son temps".

Le cdH se réunit aujourd'hui à Temploux près de Namur pour sa fête des familles.