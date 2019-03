APE: pas de réforme, mais un cadastre

Le gouvernement wallon doit faire le deuil de sa grande réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE), plombée suite à la perte de majorité surprise de la coalition MR-cdH. "C’est un véritable gâchis car cette réforme visait une meilleure utilisation d’un milliard d’argent public", déplore Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre régional de l’Emploi.

Alors le binôme au pouvoir en Wallonie se console comme il peut, avec une "réformette", c'est-à-dire un cadastre du système actuel. Un outil qui reprend toutes les aides octroyées et que le ministre de tutelle, il faut s’en souvenir, n’a cessé de réclamer lorsqu’il était assis sur les bancs de l’opposition.

"J’ai tenté de mettre de l’ordre dans un dispositif qui était opaque. C’est un pas en pas en plus vers la bonne gouvernance et la transparence publique", explique-t-il.

"Une série de subventions sont attribuées par rapport à des besoins sociétaux et nous ne le contestons pas, reconnait Pierre-Yves Jeholet. Mais dans l’enveloppe globale, il y a aussi des subventions accordées de manière partisane, clientéliste ou politique, et ce n’est pas acceptable", poursuit le ministre, qui se garde pourtant de désigner clairement les associations qui auraient été avantagées sans raison objective...

"Aujourd’hui, on a vraiment un cadastre qui fait toute la transparence pour les différents secteurs et opérateurs, ainsi que pour la population. C’est également un outil au service de l’administration pour tenter de corriger le tir, et pour faire en sorte que l’argent public soit mieux utilisé et mieux contrôlé. Ça me semble indispensable", ponctue le ministre.