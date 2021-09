Anvers : la reine Mathilde visite le ModeMuseum récemment rénové

La reine Mathilde a visité vendredi le ModeMuseum (MoMu) d’Anvers, qui a récemment rouvert ses portes après trois ans de travaux de rénovation et d’agrandissement. La Reine a pu parcourir la collection permanente du musée, s’entretenir avec des personnes du secteur de la mode au sujet de la crise du coronavirus et participer à un atelier sur l’habillement et le textile.

La visite de la Reine au musée était initialement prévue la semaine dernière, mais avait dû être annulée à la suite d’un cas positif au Covid-19 au sein de la famille royale.

Le ModeMuseum a été fermé pendant plus de trois ans pour des travaux de rénovation. Parmi les nouveautés, figure un espace d’exposition pour la collection permanente. La reine Mathilde a pu la parcourir en compagnie de la directrice du musée, Kaat Debo.

Une table ronde sur la mode et les défis auxquels ce secteur est confronté depuis la crise du coronavirus s’est également tenue. La Reine a pu s’entretenir avec des stylistes, qui lui ont expliqué de quelle manière les collections prévues ont dû être ajustées en profondeur. Ils ont en outre évoqué la fermeture des ateliers en raison des confinements.

"Nous avons dû adapter notre nouvelle collection de sorte à mettre davantage l’accent sur le confort", lui a confié le chausseur Guy Thiron. "D’habitude, nous nous concentrons essentiellement sur les talons hauts, mais ils sont moins demandés en raison du télétravail. Il est cependant difficile de faire ce genre d’ajustement en quelques mois."

Ann Berten, de la maison de joaillerie Wouters & Hendrix, a décrit à la Reine l’impact de la crise sur l’atelier d’Anvers. "Celui-ci a dû fermer complètement pendant le premier confinement", a-t-elle notamment souligné.