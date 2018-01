Elections communales: à Anvers, Groen se retire de son alliance avec le sp.a

Il n'y a plus de liste commune, de cartel "Samen" à Anvers. Décision prise ce matin par Groen à l'issue d'un bureau de parti extraordinaire pour acter un brutal divorce d'avec le sp.a. Rien n'allait plus entre ceux qui avaient annoncé fièrement en octobre 2017 s'associer pour défier le bourgmestre en fonction, le N-VA Bart De Wever. Avec donc une liste commune "Samen", dirigée par l'écologiste Wouter Van Besien, suivi par un "lapin blanc", l'ex-commissaire de la police de Malines Jinnih Beels, et avec en troisième position, le patron du sp.a anversois Tom Meeuws.

Sauf que hier, la presse flamande (Het Laatste Nieuws et De Morgen) faisait ses "gros titres" sur les "casseroles" de ce dernier. Des quotidiens qui rappelaient que Tom Meeuws avait dû quitter De Lijn en 2015 en raison de "manigances" financières qui ont mené à un arrêt de sa collaboration avec De Lijn Anvers "de commun accord".

Factures validées sans accord du conseil d'administration, marchés scindés de manière irrégulière alors que Tom Meeuws était de 2013 à 2015 directeur de De Lijn Anvers. Tom Meeuws qui avait déjà été mis en cause ces dernières semaines pour avoir eu des contacts, en tant que consultant, avec le promoteur immobilier Land Invest Group, alors que Samen critiquait vertement les autorités communales anversoises et Bart de Wever en particulier sur le même sujet.

Une démission inéluctable... finalement refusée par son parti

Toute la journée d'hier bruissait alors de rumeurs de démission de la liste Samen. A confirmer lors d'une réunion en soirée de sa section sp.a. Démission que Wouter Van Besien de Groen confirmait même sur le plateau de la VRT dans la soirée. "J'ai du respect face à cette décision personnelle" déclarait Van Besien qui continuait à présenter Samen, en collaboration toujours avec le sp.a comme la "solution pour continuer à préparer un autre avenir pour Anvers". Une demi-heure plus tard, le président du sp.a John Crombez donnait un autre son de cloche, estimant que la décision n'était pas encore prise.

Et voilà qu'après 4 heures de réunion, vers 00h30, le bureau de parti du sp.a local décidait, à la surprise générale, de confirmer sa confiance en son "champion". Tom Meeuws le confirmait, les larmes aux yeux, face aux micros et caméras en nombre... "J'ai offert ma démission mais elle a été refusée. La direction du parti du sp.a de la Ville d'Anvers est convaincue que nous ne devons pas, avec Samen, prendre part à la campagne de dénigrement qui est en train de prendre des proportions encore jamais vues. Nous pensons que l'important est notre vision pour la ville, mais aussi les valeurs démontrées et la manière de faire de la politique", a indiqué Meeuws face à la presse. Il estime que Samen "reste plus que jamais l'alternative progressiste et démocratique" pour la métropole anversoise". Fin de citation.

Eclairage intéressant fourni dans la journée par le président du parti John Crombez : les "fuites" à la presse accusant Tom Meeuws serait, selon lui, l'oeuvre du président du conseil d'administration de De Lijn, Marc Descheemaeker, qui y siège comme représentant... de la N-VA. "C'est le seul qui aurait pu apporter tant d'informations aux journaux, avec l'appui de la N-VA et dans le seul but de nuire à Tom Meeuws..."

Impossible de recoller les morceaux ?

Tom Meeuws avait promis dans la nuit une concertation avec Wouter Van Besien et Jinnih Beels ses colistiers pour examiner la situation et les suites à donner à Samen. Ce matin, à 10h30, Groen a convoqué un bureau de parti exceptionnel sur la question. Avec la décision ultime de ce matin : se retirer de la liste Samen et donc en finir avec l'alliance avec le sp.a... Par communiqué, le parti vert dit "regretter que le sp.a n'aie pas été le partenaire de confiance espéré". Wouter Van Besien et Meryem Almaci annoncent une conférence de presse tout à l'heure à 17h30 à Anvers. S'il en est un qui doit se frotter les mains de ce qui arrive à ses concurrents, il s'agit bien entendu de Bart De Wever qui peut attendre sans doute un peu plus sereinement encore le verdict des urnes le 14 octobre prochain... où ses adversaires seront plus que jamais en ordre dispersé.