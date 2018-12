Anvers: un accord de majorité entre la N-VA, le sp.a et l'Open VLD

C'est le journal De Morgen qui l'annonce : le bourgmestre N-VA Bart De Wever a trouvé un accord de majorité avec les socialistes et les libéraux. La coalition est baptisée "bourguignonne" (dont le drapeau est composé de jaune, de rouge et de bleu). L'accord intervient quelques jours après la cassure fédérale entre N-VA et VLD. L'alliance entre N-VA et sp.a est également une première à Anvers : on se souviendra qu'en 2012, Bart De Wever avait évincé le socialiste Patrick Janssens de l'hôtel de ville d'Anvers.

Présentation de l'accord, demain?

Interrogée par la RTBF, la députée fédérale sp.a Monica De Coninck explique qu'il n'y a pas encore de fumée blanche. Et que même s'il y avait un accord, il devra passer l'étape d'un congrès des socialistes flamands, qui doit avoir lieu ce samedi. Ce qui pourrait être plus compliqué qu'on peut le croire.

Le Morgen indique que les négociateurs des trois partis ont travaillé cette nuit et se sont entendus sur un texte. Chacun doit, désormais, retourner voir ses ouailles pour valider l'accord de majorité, qui pourrait être présenté ce vendredi. La volonté de Bart de Wever d’atterrir avant les congés de Noël semble donc s'accomplir. Aucun parti ne souhaite communiquer sur les termes de l'accord. Le journal De Standaard indique, lui-aussi, que la majorité "bourguignonne" est un fait.