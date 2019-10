Anuna De Wever et d'Adélaïde Charlier, contraintes à un arrêt supplémentaire sur leur route vers le Chili

Le 2 octobre dernier, Adélaïde Charlier, Anuna De Wever, Josefien Hoeree et 39 autres personnes ont embarqué sur le Regina Maris. Direction la COP 25, au Chili. Avant d’arriver à Santiago, elles feront d’abord escale à Casablanca, Tenerife, et Cape Verde. Ils traverseront ensuite l’Océan atlantique jusque Recife, pour finalement arriver à Rio de Janeiro.

Arrivée prévue le 20 novembre, mais la durée du voyage, pourrait s’allonger. L’équipage est, en effet, contraint de faire une escale imprévue à Brest. C’est ce que rapporte Katrien Van der Heyden, la mère d’Anuna De Wever, à nos confrères néerlandophones de "Het Laatste Nieuws". Le voilier Regina Maris est aux prises avec un problème de purification de l’eau. "Le navire a été brièvement amarré (imprévu) à Brest. Ils doivent prendre une nouvelle pièce. On ne sait pas encore combien de temps ils vont s’amarrer et s’ils peuvent quitter le navire ", a déclaré la mère d’Anuna De Wever. Certains membres de l’équipage ont également le mal de mer, et doivent faire face à des conditions météorologiques difficiles. "Adélaïde a toujours le mal de mer. Jusqu’à présent, la mer a été extrêmement orageuse. La seule chose qu’ils peuvent faire est de s’asseoir sur le pont, de se tenir fermement et d’attendre," précise-t-elle sur le site de "Het Laatste Nieuws.

L’objectif de rejoindre l’Amérique du Sud à bord d’un voilier est de sensibiliser le public à la nécessité de modifier les déplacements et d’exiger que les déplacements durables deviennent disponibles, abordables et plus attrayants. "Le groupe de jeunes ne prétend pas que le voilier est une alternative aux déplacements intercontinentaux, mais par cette action, ils souhaitent attirer l’attention sur la nécessité de repenser les déplacements en avion de plus en plus nombreux. Ils profiteront du voyage pour réfléchir à des mesures pour faciliter la transition vers des modes de déplacement plus équitables et durables tels que le train, le vélo, le bus ou le bateau", a précisé l’organisation "Youth for climate" dont Adélaïde Charlier et Anuna De Wever, font partie, dans un communiqué.

La dernière partie de leur voyage se fait en bus au Chili, où ils participent à la conférence sur le climat des jeunes à Valparaiso du 28 au 30 novembre, puis à la COP25 à Santiago du 2 au 13 décembre 2019.