Antoing: 370 bulletins "oubliés" dans un bureau de vote

Bernard Bauwens (PS), réélu dimanche bourgmestre d'Antoing, s'est étonné lundi d'apprendre que 370 bulletins avaient été "oubliés" dans un bureau de vote.

Ces bulletins ont été comptabilisés en terme de poids électoral des différentes listes, mais les voix de préférence n'ont pas été prises en compte.

"Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que j'avais 600 voix de préférence dans les deux autres bureaux de l'entité, alors que là, je n'en possédais que 250. Il en était de même pour mes colistiers", a confié Bernard Bauwens à No Tele.

300 voix de préférence supplémentaires

"Cela n'a rien changé en termes de sièges, mais ce n'est pas normal", a commenté celui qui a recueilli 300 voix de préférence de plus grâce à ces votes oubliés, portant son total à 1.655 voix. Le PS garde la majorité absolue avec 12 sièges sur 19.

Cet oubli a-t-il été causé sans intention de nuire ? Ou est-ce un acte malveillant ?

Le directeur général d'Antoing, Pascal Detournay, attend le rapport de la présidente de bureau afin de tirer cette affaire au clair. "Si l'acte a été commis par un simple citoyen, nous nous tournerons vers le tribunal de police. S'il s'agit des agissements d'un témoin de parti, qui de ce fait possède un mandat politique pour cette fonction, ce sont les pouvoirs locaux qui interviendront", a-t-il précisé sur No Tele.

"La pire campagne que j'ai connue"

Pour le bourgmestre Bernard Bauwens, cet ultime épisode vient conclure "la pire campagne électorale que j'ai connue. J'ai déposé plainte à la police à quatre reprises, pour des agressions, sur les réseaux sociaux notamment".

Ces derniers mois ont été rudes entre le bourgmestre et l'opposition emmenée par Jean-Bernard Vivier (GO), beau-fils de Bernard Bauwens. GO a décroché six sièges et UCA un siège.