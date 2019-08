« Antidémocratique », « absence de débat » : les réactions très critiques sur le choix de Didier Reynders comme commissaire européen

Plus acerbe, Marc Tarabella, député européen PS, fait allusion quant à lui à un vice démocratique, "Didier Reynders comme commissaire européen après Charles Michel désigné au conseil ? Qu’est-ce que ça aurait été si le MR avait gagné les élections".

Avis plus tranché de l’autre côté de la frontière linguistique. "Ce gouvernement fédéral, qui n’a aucune légitimité démocratique, commence à ressembler de plus en plus à une agence de placement pour les ministres du gouvernement en affaires courantes", déclare Peter De Roover, chef du groupe N-VA à la Chambre.