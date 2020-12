Annulation des marchés de Noël : des commerçants ambulants au bord de la faillite

Chaque année et cela depuis dix ans, Dimitri Delforge monte son chalet au cœur de Bruxelles. Il fait partie de ces nombreux commerçants ambulants qui animent le marché de Noël. Mais avec la crise sanitaire, les festivités hivernales ont laissé place à un vide glacial. Son chalet est entreposé dans un hangar ainsi que son matériel, comme une partie de sa marchandise.

Des pertes abyssales

En temps de fêtes, il servait du péquet, du vin chaud, des huîtres, etc.…, durant 40 jours. Il nous confirme que marché de Noël représente une part très importante de son revenu annuel : " Le marché de Noël représente pour moi 50% de mes bénéfices annuels. Cette année, je n’ai pas travaillé avec mon autre activité, parce que je suis forain. J’ai perdu 90% de mon chiffre d’affaires. Pour le marché de Noël, c’est 100%. C’est une année dramatique ! "

Aujourd’hui, ce commerçant ambulant survit grâce aux aides et aux économies de toute une vie. Même si ses activités sont à l’arrêt, il faut payer des charges, comme le loyer du hangar, les assurances, une partie des crédits bancaires, etc.… A contrecœur, il a même demandé à ses parents de l’aider financièrement. Comme il nous le témoigne, il est au bord du gouffre : " Le droit passerelle, que je touche, ne sert qu’à payer mes frais. Pas à vivre ! Je vis sur mes réserves. Mes économies fondent comme neige au soleil. On ne se rend pas compte de la fragilité dans laquelle on se trouve quand on a plus moyen de gagner sa vie. C’est effrayant ! "

J’ai beaucoup d’amis dans le secteur qui sont déjà à terre. Oui, on a peur !

Pour bon nombre de commerçants ambulants, il s’agit d’une véritable catastrophe financière, tout comme pour les organisateurs privés. David Rossomme est à la tête d’une entreprise qui organise des évènements, dont le marché de Noël de Namur et de Maredsous. Avant la crise sanitaire, il avait renouvelé tout son parc de chalets et la décoration. Un investissement de 400.000 euros, sans compter les charges de son bâtiment. Chaque mois, c’est une somme considérable qu’il lui faudrait pour rembourser ses frais. David Rossomme nous explique que les aides ne suffisent pas pour garder son entreprise à flot bien longtemps : " Il faut plus ou moins 15.000 euros tous les mois. Les aides, on a eu une fois 3000 euros, une autre fois 5000 euros. Les aides, ce sont des gouttes. J’ai encore la chance, pour l’instant, d’être debout. J’ai beaucoup d’amis dans le secteur qui sont déjà à terre. Oui, on a peur ! "

A Liège, c’est le même cri de détresse. On ne vit pas, on survit. Certains commerçants ambulants essayent de se réinventer, mais plusieurs secteurs sont aussi à l’arrêt. Difficile donc de trouver un emploi de fortune. Plus le temps passe, plus ces indépendants craignent de devoir mettre la clef sous la porte. Christian Lemaire, qui a d’habitude un emplacement au marché de Noël de Liège, tire la sonnette d’alarme : " On essaye de passer l’hiver. On espère recommencer au printemps. Mais si on ne redémarre pas au printemps, ce ne sera plus possible du tout ! "

L’ensemble du secteur en détresse

Mais au-delà des commerçants, des organisateurs, des fournisseurs, et des sous-traitants, le marché de Noël, c’est un évènement qui touche toute une économie. Pierre Luthers, directeur à l’ASBL Enjeu qui coorganise le marché de Noël de Liège nous fait part de l’importance de cet évènement pour toute la ville : " C’est très important pour les 200 exposants du village, mais aussi pour l’ensemble des commerçants du centre-ville. Nous attirons ici plus de deux millions de visiteurs qui viennent de Belgique et de l’étranger. Ce sont des visiteurs que nous n’aurons pas dans la ville. Tout le centre-ville, comme toute la culture de la ville de Liège, va en souffrir. "

Effet boule de neige oblige, la magie de Noël n’évitera pas une crise sociale au sein des commerçants plus que jamais au bord de l’asphyxie.