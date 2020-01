Annulation de la mesure "cash for car": Inter-Environnement Bruxelles "se réjouit", la FGTB crie "victoire"

Après la décision de la Cour constitutionnelle d’annuler la mesure "cash for car" mise en place par la majorité suédoise, la FGTB et Inter-Environnement Bruxelles ont salué la décision de justice.

À l’origine du recours avec la CSC et d’autres organisations de défense de l’environnement (Climaxi et Climate Express) le syndicat de tendance socialiste a réagi en parlant de "victoire".

Nicolas Deprets, porte-parole de la FGTB, se réjouit de la décision prise par la Cour constitutionnelle. "Ce système n’était pas très populaire sur le temps où il a été déployé. Les travailleurs Belges s’en détournaient", explique le porte-parole de la FGTB.

"Les garde-fous pour éviter que ce système serve de détournement pour des avantages parafiscaux n’avaient pas été mis en place. On se réjouit que cette décision intervienne alors qu’il s’agissait parfois d’une forme de rémunération déguisée", explique Nicolas Deprets.

Selon le syndicaliste, la Cour a suivi la ligne de défense de la FGTB, de la CSC et d’Inter-Environnement Bruxelles qui pointait une discrimination entre les travailleurs à travers cette forme de rémunération déguisée. Il a également à nouveau tancé la réforme en évoquant à la RTBF un projet "mal fagoté et fait à l’emporte-pièce sans tenir compte des considérations juridiques soulevées par les organisations. On voit aujourd’hui qu’il est rappelé à l’ordre".

Concernant une éventuelle adaptation de la mesure ou d’autres mesures concernant la mobilité, Nicolas Deprets estime que "la mobilité des travailleurs est un sujet majeur de la concertation sociale. Toute initiative à ce niveau devra être suivie par les interlocuteurs sociaux".

Un éventuel projet de ce type et impactant à la fois le budget et la mobilité devra être concerté avec les interlocuteurs sociaux, estime-t-il encore. "Pour le "cash for car", les propositions faites par le patronat et les syndicats n’ont pas été entendus". Une concertation jugée nécessaire à l’avenir surtout concernant un "sujet constant qui est celui de la mobilité des travailleurs".