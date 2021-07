Annelies Verlinden lance une campagne "de sensibilisation au respect mutuel" population-police

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a annoncé vendredi le lancement d'une campagne "de sensibilisation au respect mutuel" entre la population et la police après avoir organisé cette semaine une conférence sur les violences urbaines en compagnie de son collègue de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

"Nous devons tout faire pour éviter que le fossé entre la population et la police ne s'agrandisse et qu'ensuite, l'ordre public et l'État de droit ne soient mis en péril", a déclaré Annelies Verlinden (CD&V) dans son discours de clôture, repris dans un communiqué.

Cette campagne met l'accent sur la connexion comme moyen d'accroître la confiance entre les citoyens et les professions de la sécurité. Un renforcement de la confiance favorise davantage de respect. Ce respect est une réponse immédiate aux différentes formes de violence et d'agression contre et par la police.

"Pour renforcer la confiance, il faut mener un dialogue positif (in)direct. Le message ultime est le suivant: ceux qui se connaissent (mieux) se respectent davantage. Pour cela, je souhaite aussi mettre en avant les initiatives de participation des citoyens", a expliqué la ministre dans un communiqué.

La conférence a été organisée par Annelies Verlinden et par le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), à la demande du député Philippe Goffin (MR). Elle a rassemblé plus de 200 personnes, dont le bourgmestre de Bruxelles, les chefs de police, les gouverneurs, les magistrats et les professionnels actifs dans le secteur socio-préventif.

Ces derniers mois, Liège et Bruxelles ont été frappées par des éclats de violence. Ces émeutes se déclenchent souvent à la fin d'une manifestation ou d'un rassemblement, ou simplement lors de festivités comme au Nouvel An. Des jeunes, souvent des mineurs de 13 ou 14 ans, y participent.

Les deux ministres organiseront une nouvelle conférence sur ce thème à l'automne 2021, ont-ils indiqué.