Anne Gruwez: "J'attends le premier qui dise qu'on me fait faire ce que je ne veux pas faire"

Pour la juge d'instruction Anne Gruwez le film documentaire "Ni juge ni soumise", dont elle est le personnage principal, illustre vraiment sa fonction, à l'exception "de la partie administrative, des discussions avec les enquêteurs, de la rédaction des devoirs d'enquête, qui sont beaucoup moins télévisuelles. Cela n'aurait intéressé personne".

Sur le plateau de Jeudi en Prime, elle se garde de "parler cash" comme certains le disent: "Je parle clair parce que je veux être sûre que les gens ont compris ce qu'on leur dit". "Pour moi, un bon juge d'instruction est quelqu'un qui parvient à faire preuve à la fois d'énergie, de questionnements, de doutes et à la fois de la clarté", poursuit-elle. Autrement dit, le juge d'instruction ne doit pas compter ses heures et il n'existe dans son chef aucune hypothèse préconçue.

Anne Gruwez insiste pour dire que toutes les personnes que l'on voit défiler dans son bureau sont "tous des Bruxellois", dont certains ont une culture différente. "Il y a beaucoup de gens qui, dans notre société bruxelloise ne disposent pas des bons codes, des gens qui, de manière culturelle, sont moins éduqués que ceux qui ont la chance d'avoir vécu depuis longtemps dans notre société".

"J'étais malade d'imaginer un singe qu'on habillait et qu'on faisait danser"

Le chef de corps d'Anne Gruwez, le président du tribunal de première instance Luc Hennart avait déclaré que, dans le film, Anne Gruwez lui avait l'effet "d'être un singe sur orgue de barbarie". A cela elle répond : "Demandez autour de moi, j'attends le premier qui dise qu'on me fait faire ce que je ne veux pas faire. Je pense que les 14 juges d'instruction ont écrit pour dire que cela n'allait pas de me traiter de singe sur un orgue de barbarie". Elle n'a pas été choquée, dit-elle. "J'étais malade d'imaginer un singe qu'on habillait et qu'on faisait danser, c'est un épouvantable colonialisme. J'ajoute que le singe est mon signe du zodiaque chinois".

Le mandat de Luc Hennart n'a pas été renouvelé. A-t-elle l'intention de postuler à la présidence du tribunal de première instance? "Je n'y réfléchis même pas, ce serait une erreur monumentale. Ce tribunal s'est retrouvé bousculé, dans une sorte de mini tempête dans un verre d'eau. Maintenant il faut ramener la paix, il faut quelqu'un qui fasse l'unanimité. Cela ne peut pas être moi".

Quand on dit que la Justice manque de moyens, Anne Gruwez déclare: "Vous payez moins cher pour la justice que pour sortir vos poubelles, et pourtant, que je sache, la justice n'est pas un détritus".