Angela Merkel reçoit du roi Philippe la plus haute distinction honorifique belge

La chancelière allemande Angela Merkel était en visite officielle vendredi à Bruxelles, à l'invitation de la Belgique qui lui témoigne ainsi son respect pour ses seize années à la tête du gouvernement de la première économie de l'Union européenne.

Angela Merkel (67 ans), qui quittera ses fonctions lorsque sera nommé son remplaçant à Berlin à la suite des élections du 26 septembre dernier, est reçue ces derniers temps dans plusieurs pays de l'Union, comme ce fut le cas ce jeudi encore en Espagne.

Grand cordon de l'ordre de Léopold

A Bruxelles, la démocrate-chrétienne a déjeuné vendredi midi au château de Laeken, où le roi Philippe lui a décerné le grand cordon de l'ordre de Léopold, la distinction la plus élevée des ordres nationaux de Belgique.

"Nos pays entretiennent une relation privilégiée et œuvrent ensemble au projet européen", a souligné le souverain, en remettant la distinction "pour votre leadership, votre engagement européen et votre attachement à notre pays".

Dans l'après-midi, la chancelière était reçue au Palais d'Egmont par le Premier ministre Alexander De Croo. Ce fut pour elle l'occasion de délivrer un message d'unité entre les États membres et de modération entre les institutions européennes.

En soirée, un concert d'adieu était programmé au Palais des Beaux-Arts, sous la baguette du compositeur et chef d'orchestre Dirk Brossé. Après le concert, le Premier ministre a invité la chancelière à un dîner privé, dans un restaurant situé non loin du Marché aux Poissons à Bruxelles. Un certain nombre d'invités belges actifs dans des domaines d'expertise pour lesquels Angela Merkel a un intérêt particulier s'y joindront.