André Flahaut suggère d'annuler "purement et simplement" les cérémonies de la Fête Nationale

Le ministre d'Etat et ex-ministre de la Défense, André Flahaut (PS), a suggéré d'annuler "purement et simplement" les commémorations de la Fête nationale le 21 juillet en raison des circonstances liées à la crise du coronavirus. "Dans le contexte actuel, et pour clarifier les choses, je propose d'annuler purement et simplement les commémorations du 21 juillet, et de se limiter à la symbolique de notre Fête nationale... À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles", a indiqué le député fédéral dans une courte déclaration.

Au cabinet du ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), on laisse entendre que le traditionnel défilé civil et militaire, sur la place des Palais, devrait ne pas avoir lieu, tout comme les festivités populaires dans le parc de Bruxelles et alentour, qui attirent généralement la grande foule. Mais "quelque chose d'autre sera organisé", a-t-on assure de même source en précisant que les discussions se poursuivaient entre les différentes parties prenantes.

Le 14 juillet remplacée par une cérémonie

En France, pour adapter la célébration du 14 juillet aux exigences sanitaires, le traditionnel défilé sur les Champs-Elysées sera remplacé par une cérémonie militaire place de la Concorde, qui rendra aussi hommage aux soignants.

La cérémonie comprendra "un dispositif resserré ramené à 2.000 participants et environ 2.500 invités", dans le respect des règles de distanciation sociale, selon la présidence française.