Anderlecht : 500 personnes se sont rassemblées lors d'une fête samedi soir malgré les règles de déconfinement

Environ 500 personnes se sont rassemblées samedi soir sur un terrain vague, rue Dante à Anderlecht. Comme le montrent les images filmées par un internaute, ces individus ont participé à une fête, visiblement autour d'un grand feu. Une fête qui n'avait rien de discret puisque la musique retentissait dans tout le quartier. La police est arrivée sur place à 5h du matin.

Selon la porte-parole de la police d'Anderlecht : "Les policiers ont fait le choix du dialogue". Ils ont demandé aux 500 personnes de quitter les lieux et de se disperser. Selon la police, les participants à la fête ont rapidement obtempéré et tout serait rentré dans l'ordre. "Il n'y a eu aucune interpellation et aucune amende n'a été dressée", indique la porte-parole de la police d'Anderlecht qui précise que c'est la première fois qu'un tel rassemblement est constaté dans la commune depuis le début de la crise Covid-19.

Rappelons qu'en cette phase 3 de déconfinement, les citoyens ont la possibilité de revoir jusqu’à 10 personnes (en dehors du noyau familial); ces personnes pouvant changer chaque semaine. Un rassemblement de 500 personnes est donc largement supérieur à ce qui est autorisé. En cas de non-respect des règles de déconfinement, les amendes peuvent aller jusqu'à 250 euros et sont perçues par les communes.