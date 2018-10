Analyse au lendemain des communales et provinciales: quelles leçons tirer en vue du scrutin de 2019?

Au lendemain des élections communales et provinciales, on ne peut pas s'empêcher d'en lire les résultats au regard de la situation politique générale, et notamment du gouvernement fédéral.

Les partis de la suédoise avaient clairement pris l'option de mener cette campagne en s'appuyant sur leurs acquis des gouvernements fédéral et régionaux auxquels ils participent. C'est surtout le cas de la N-VA et du MR, dans une moindre mesure du CD&V et de l'Open VLD. Le MR n'avait néanmoins pas trop exposé ses ministres dans le scrutin. Charles Michel, Didier Reynders ou encore Denis Ducarme ne se présentaient pas. Pour les autres libéraux, le bilan est contrasté: Daniel Bacquelaine l'emporte à Chaufontaine (mais en s'alliant prudemment en cartel avec le cdH). Quant à Marie-Christine Marghem, elle échoue à Tournai.

Quel bilan pour les ministres flamands du gouvernement fédéral?

La N-VA a beaucoup misé sur ses vedettes, avec succès, pour Jan Jambon à Braaschat, pour Théo Francken à Lubbeek et pour Steven Vandeput à Hasselt dont il deviendra le Bourgmestre. Au VLD, Maggie De Block ne deviendra pas la Bourgmestre de Merchtem; Alexander De Croo confirme à Brakel. Au CD&V, Kris Peeters ne fait ni bien ni mal à Anvers. Enfin, Pieter de Crem s'impose à Aalter où il occupera le mayorat. Il quittera donc le Gouvernement fédéral qui connaîtra donc un remaniement prochainement, également pour remplacer Steven Vandeput.

Pas la seule conséquence pour le Gouvernement de Charles Michel

Les résultats en demi-teinte des 4 partis de la coalition risquent de faire monter la pression au sein de la suédoise. En particulier la N-VA (inquiète du rebond du Vlaams Belang) risque d'être très nerveuse d'ici au 26 mai, date des élections régionales, fédérales et européennes. Alors, s'il y a un risque réel de déstabilisation au fédéral, il faut bien reconnaître qu'il ne reste plus de dossiers majeurs à trancher, si ce n'est le sort de Belfius lié à l'indemnisation des coopérateur d'Arco, les pensions et le choix de l'avion qui remplacera les chasseurs F-16.

Et si on se projette au delà, premier constat: la coalition N-VA-MR-CD&V-OpenVLD pourrait rester majoritaire pour former le prochain gouvernement flamand, mais pas pour avoir une majorité au fédéral. De même, le MR et le cdH n'auraient plus de majorité au Parlement Wallon. Second constat: les centres de gravité se sont encore un peu plus écartés en Flandre et au Sud du pays. Toujours plus à droite dans le paysage flamand, résolument plus à gauche en Wallonie et à Bruxelles. Cette donnée-là risque de rendre les futures négociations post-électorales plus compliquées que jamais.