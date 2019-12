Amputation du congé de maternité en cas de maladie : le Conseil National du Travail promet une solution

C’est une injustice que dénonce la Ligue des Familles depuis longtemps. Une femme enceinte, qui tombe malade dans les 6 semaines qui précèdent l’accouchement, voit cette période de maladie déduite de son congé de maternité. Un congé de maternité amputé donc, et une reprise du travail anticipée. Une inégalité de traitement aussi entre les femmes selon leur état de santé.

Il y a quelques mois, le Conseil des femmes, notamment, et les 3 organisations syndicales avaient signé une lettre ouverte pour demander la suppression de cette règle. Trois propositions de loi ont aussi été déposées à la Chambre par des députées PS, Ecolo et cdH pour "immuniser" ces jours d’incapacité de travail.

Une solution dans les 6 mois ?

Aujourd’hui, employeurs et syndicats, réunis au sein du Conseil National du travail, ont rendu un avis sur ce dossier. Ils disent souscrire à l’objectif commun poursuivi par les trois propositions de lois, à savoir rendre possible la prise effective des 15 semaines de congé de maternité. Le Conseil National du travail s’engage à présenter une proposition concrète dans les 6 mois.

Il examinera, écrit-il dans son avis, "la possibilité de reporter, par phases, les jours d’incapacité de travail pendant le repos prénatal au repos postnatal". Le CNT se dit soucieux de "tenir compte de l’impact budgétaire pour l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ainsi que pour les employeurs pour ce qui concerne le paiement du salaire garanti".

Le congé de paternité a lui aussi été examiné ce matin. Il apparaît en effet qu’un père sur 5 ne prend pas ce congé auquel il a pourtant droit. Les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour analyser le problème et soumettre des solutions dans les 6 mois pour lever les obstacles et amener les pères et les coparents à prendre effectivement leurs jours de congé de paternité ou de naissance.