Amnesty: la Wallonie ne doit plus vendre d'armes à l'Arabie Saoudite

Ce mercredi matin, des militants d’Amnesty International ont manifesté devant le Parlement wallon pour demander que cessent les ventes d’armes belges à l’Arabie Saoudite.

Amnesty estime que le droit wallon lui-même est bafoué lorsqu’on commerce avec des pays responsables de la mort de civils et d’enfants.



Des armes pour des criminels

Philippe Hensmans, Directeur de la section Belge francophone d’Amnesty International, se dit interpelé par ce qu’il considère comme le non-respect du droit wallon qui interdit de vendre des armes à des criminels de guerre. Or, nous avons les preuves de l’implication de l’Arabie Saoudite dans des massacres notamment au Yémen, dit-il.



Légalité respectée

Pour Willy Borsus, au contraire, la loi est respectée. Le Conseil d’État l’a confirmé, explique-t-il. Par ailleurs, conclut le Ministre-Président, "si la Wallonie décide de cesser tout commerce avec une série de pays, cela n’influence absolument pas la situation sur place; ça ne fait que du tort à la Wallonie".



Un cadre européen

Willy Borsus estime qu’il serait naïf d’espérer que la Wallonie, seule, puisse changer les choses. Il plaide pour une initiative internationale concertée.

Philippe Hensmans met en avant le fait que certains pays ont déjà pris des engagements en ce sens et que, au titre de plus gros vendeur d’armes légères à l’Arabie Saoudite, la Wallonie devrait donner l’exemple.



Realpolitik VS éthique

Cela ne poserait sans doute pas autant de difficulté à la Région si 10.000 emplois n’y étaient pas tributaires du commerce des armes.

Willy Borsus a demandé à l’industrie de l’armement d’essayer de diversifier davantage ses débouchés. Un bon début, analyse Amnesty qui souhaite à présent un deuxième pas dans cette direction.