Amnesty enverra une Déclaration universelle des droits de l'homme par foyer francophone

Amnesty International fera parvenir à tous les foyers de Wallonie et de Bruxelles une édition simplifiée de la Déclaration universelle des droits de l'homme entre le 3 et le 7 décembre, a fait savoir l'organisation vendredi par communiqué à la suite d'un sondage qui révélait la méconnaissance du texte parmi les citoyens belges francophones.

"Cette distribution massive a pour objectif de reconnecter la population avec ses droits fondamentaux, qui sont aussi ceux des autres, et de l'encourager à se battre pour les défendre", souligne Amnesty.

Un sondage mené durant l'été a révélé une méconnaissance du sujet alors que "trois personnes sur quatre sont sensibles au respect des droits humains et sont préoccupées par leur détérioration partout dans le monde, y compris en Europe, tout en avouant une forme de fatalisme et d'impuissance face à cette situation", explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International.

Défendre les droits humains

Quelque deux millions d'exemplaires du texte essentiel et fondateur pour les droits humains seront ainsi envoyés en Wallonie et à Bruxelles à l'occasion de la Journée internationale des droits humains, le 10 décembre, et dans le cadre du 70e anniversaire de la Déclaration.

"Nous avons jugé nécessaire d'envoyer ce texte à toute la population afin que chacun et chacune le lise ou le relise et prenne conscience de la nécessité de le défendre à un moment où les droits humains sont de plus en plus bafoués à travers le monde", a spécifié M. Hensmans.