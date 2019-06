Amaya Coppens à sa sortie de prison: "Je suis encore plus sûre d'être du bon côté de l'Histoire"

Amaya Coppens est rentrée chez elle, à Estelì, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale nicaraguayenne. Elle a été accueillie par ses parents, des proches, des voisins, mais aussi par des inconnus, des Nicaraguayens solidaires de son combat. Nous l'avons contactée par Skype, elle a pris le temps de nous livrer ses premières impressions. "Je suis très heureuse. Ça n'a pas été facile d'être privée de liberté, mais avec les messages que les gens nous envoyaient tout le temps, du Nicaragua, de Belgique, des gens qui ont étudié avec moi, ça m'a vraiment donné de la force".

Sa détention n'a pas entamé sa détermination. Elle l'a même renforcée. "Nous n'avons commis aucun crime. Même si aujourd'hui, on est dehors, on sait que les choses ne sont pas normales. On pleure encore les gens qui sont morts, notamment en prison. On ne peut pas oublier cela, on va continuer à demander la justice. Cette détention va me donner encore plus de force, je suis encore plus sûre de la lutte que nous menons. On est du bon côté de l'Histoire, on va continuer à descendre dans la rue!"