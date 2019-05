Allongement du tronc commun : si vous n'avez pas tout compris, c'est par ici !

Ça y est, l’allongement du tronc commun jusqu’à la fin de la troisième secondaire a définitivement été approuvé lors de la dernière séance plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un tronc commun couvrant la maternelle jusqu’à la troisième secondaire, plus précisément jusqu’à 15 ans au lieu de 14 aujourd’hui. Question contenu, la grille horaire n’est visiblement pas encore tout à fait fixée mais le programme commun à tous les élèves comprendra des cours classiques (maths, sciences), le renforcement de l’apprentissage des langues (français et langues étrangères) ainsi qu’une formation polytechnique et multidisciplinaire. Toutefois, si votre enfant est actuellement en primaire ou secondaire, sachez qu’il ne sera pas concerné par tous ces changements. L’allongement du tronc commun est un processus long et progressif qui commencera avec les élèves qui seront à l’école maternelle en 2020. Voici donc un calendrier pour tenter de s’y retrouver.

Rentrée 2019 -2020 En septembre prochain, il n’y aura aucun changement dans les grilles horaires. Par contre, environ 170 logopèdes seront engagés pour les maternelles et le fondamental afin de « venir soutenir les enseignants à la détection des difficultés de langage et vérifier l’acquisition du français », nous dit la ministre de l’Education, Marie-Martine Schyns (cdH). 170, cela signifie donc que ces logopèdes supplémentaires ne seront affectés que dans certaines écoles. Et à ce niveau-là, la Fédération Wallonie-Bruxelles devra bien trancher. A ces 170 logopèdes, s’ajoutent les instituteurs maternels et puériculteurs déjà engagés. Au total, le cabinet de la ministre de l’Education estime que 1175 personnes viendront renforcer l’apprentissage en classes maternelles et dans le fondamental, soit un budget de 50 millions d’euros. Deuxième avancée pour la rentrée 2019 : pour préparer les instituteurs maternels à ces changements, ils auront déjà accès en 2019 aux nouveaux référentiels. C’est une première car, à l’école maternelle, ces référentiels n’existent pas pour le moment. Les instituteurs auront donc un an pour mieux les appréhender et pour être formés. Marie-Martine Schyns : changements dans les maternelles - 03/05/2019

Rentrée 2020 -2021 Les élèves qui seront à ce moment-là en première, deuxième et troisième maternelles seront les premiers à entamer ce nouveau cursus commun, cette nouvelle grille horaire. Les instituteurs des écoles maternelles utiliseront donc les nouveaux référentiels reçus l’année précédente. Les enfants seront alors encadrés par davantage de logopèdes, puériculteurs et instituteurs engagés les années précédentes, pour mieux préparer leur entrée en première primaire. Rentrée 2021 – 2022 Les élèves qui entreront en première primaire ainsi que les élèves qui entreront cette année-là en deuxième primaire seront les premiers à tester le cursus commun prévu dans le fondamental. En première comme en deuxième primaire, des professeurs supplémentaires seront engagés pour encadrer les heures de remédiations qui seront directement inclues dans la grille horaire. Ces professeurs pourront aussi soutenir les élèves en difficulté pendant les cours. Selon le choix de l’établissement scolaire, il pourrait donc y avoir deux professeurs par classe pour certains cours. A terme, ce sont plusieurs milliers de professeurs qui seront engagés pour encadrer davantage les élèves chaque année. « Il y aura plus de professeurs que de classes », nous assure le cabinet de la ministre Marie-Martine Schyns pour qui ces changements doivent suivre un cheminement progressif, année par année, plutôt que d’intervenir d’un seul coup dans toutes les années du fondamental et du secondaire. Marie-Martine Schyns : l'importance d'un changement progressif - 03/05/2019

Rentrée 2022-2023 Changement en Wallonie : dès la troisième primaire au lieu de la cinquième actuellement, tous les élèves étudieront une première langue moderne. C’est déjà le cas à Bruxelles. Ils choisiront ensuite une deuxième langue moderne en deuxième année secondaire à raison de deux heures par semaine. L’enseignement primaire s’ouvrira aussi, par exemple, à l’apprentissage du numérique. Rentrée 2025 – 2026 Les élèves qui étaient en troisième année primaire lors de l’année scolaire 2022-2023 rentreront en sixième année primaire. Ils passeront donc leur CEB comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Actuellement, un élève qui ne réussit pas son CEB peut éventuellement quand même passer en secondaire en classe différenciée. A l’avenir, ce CEB reste certificatif et ce même élève en échec, suivant la décision du conseil de classe, pourra toujours passer en première secondaire. Le cabinet de la ministre nous explique que l’école secondaire recevra alors des moyens supplémentaires pour permettre de le soutenir davantage. Il n’y aura plus de classe différenciée mais bien davantage de remédiations comme en primaire (toujours avec l’éventualité de deux professeurs par classe pour aider les élèves en difficulté). Les professeurs titulaires des classes différenciées d’aujourd’hui pourront donc rejoindre cette équipe d’encadrement. Rentrée 2026 – 2027 Ces mêmes élèves testeront le nouveau tronc commun en première secondaire. A partir de cette rentrée-là, le redoublement sera à nouveau possible entre la première et la deuxième secondaire. Marie-Martine Schyns : le redoublement - 03/05/2019

Ce futur tronc commun s’articulera autour de sept domaines d’apprentissage : - le français, les arts et la culture ; - les langues modernes ; - les mathématiques, les sciences et la technique ; - les sciences humaines, la philosophie et la religion ; - l’éducation physique ; - la créativité et l’engagement ; - et enfin la capacité d' « apprendre à apprendre ». La réforme met l’accent sur l’acquisition et la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) ainsi que la connaissance de la langue française. Elle ambitionne aussi d’offrir à chaque élève un bagage pédagogique polytechnique et pluridisciplinaire, avec notamment des cours d’informatique, l’acquisition de compétences manuelles, une initiation aux arts et à la créativité,… A nouveau, la grille horaire n’est pas encore définitivement fixée mais en voici un aperçu :

Rentrée 2028-2029 Ces élèves entreront alors en troisième secondaire. Alors que le tronc commun s'arrête à la deuxième secondaire, pour la première fois cette année-là, il sera allongé à tous les élèves. Tous les élèves suivront donc les mêmes cours de la première secondaire à la troisième. Cela signifie que certains élèves devront attendre une année de plus avant d'intégrer l'enseignement technique ou professionnel, soit la quatrième année. Rentrée 2029-2030 D'ailleurs, on ne parlera plus d'enseignement technique et professionnel. Pour que ces élèves s'y retrouvent mieux nous dit le pacte d'excellence, ils devront, en quatrième année, choisir entre une filière de transition et une nouvelle filière de qualification. La filière de transition regroupera l'actuel enseignement général, ainsi que les options de l'enseignement technique et professionnel dont la formation ne conduit pas à la maîtrise d'un métier spécifique. Elle mènera à l'enseignement supérieur. La nouvelle filière de qualification mènera quant à elle à un métier. Elle a pour but d'augmenter le taux d'insertion sur le marché de l'emploi. Le pacte d'excellence prévoit de renforcer les liens avec le monde de l'entreprise (stages, immersion et alternance) et de favoriser les collaborations et synergies avec les Régions. Si l'élève veut poursuivre des études supérieures, il passera par une septième année. Chaque année, il y aura une évaluation annuelle mise en place par la Commission de pilotage pour vérifier qu'on a implémenté correctement le tronc commun à l'école maternelle, dans le fondamental et dans le secondaire. Mais il faut rappeler également que si le PS et le cdH ont voté pour ce texte, le MR a voté contre. Ecolo et DéFI se sont abstenus. S'ils le souhaitent, les partis qui formeront la prochaine coalition en Fédération Wallonie-Bruxelles auront donc le pouvoir de chambouler ce nouveau tronc commun. Après les élections, nous ne serons donc pas à l'abri de nouveaux changements…