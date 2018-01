Allocations familiales à Bruxelles : Ecolo propose une majorité alternative pour passer en force

Les allocations familiales : le dossier est loin d’être bouclé à Bruxelles. Les négociations ont débuté voici 2 ans, et pourtant, les avancées sont plus que minimes. PS et DéFi ainsi que les partis flamands de la coalition Vervoort voudraient un modèle unique d’allocation. Par contre, le cdH, isolé au sein du gouvernement bruxellois, soutient que le nouveau système d’allocation doit se focaliser uniquement sur les futurs parents (après 2019-2020). Bref, le blocage est criant et, dans l’opposition, certains s’impatientent. C’est ainsi que la coprésidente d’Ecolo vient d’adresser une lettre au ministre-président bruxellois. L’objectif de cette lettre : se passer du cdH.

Majorité alternative pour passer en force ?

C’est clairement ce que propose Zakia Khattabi lorsque celle-ci écrit à Rudy Vervoort qu’"Ecolo et Groen sont disposés à œuvrer avec vous dans ce sens".

Mais que proposent exactement les Verts ? En avril dernier, Ecolo avait déjà soumis son propre modèle à la majorité gouvernementale. Ce modèle propose un basculement complet pour tous les enfants dans le nouveau modèle. Ce texte peut-il servir de base pour des négociations entre PS, DéFi et Ecolo ? Une majorité alternative sans le cdH est-elle possible pour faire passer ce texte au parlement de la région ? On en est encore loin même si l’équipe Vervoort est toujours marquée par la tentative du cdH, avortée en juillet dernier, de changer de majorité (sans le PS) à Bruxelles. Contacté par nos soins, le cabinet du ministre-président bruxellois nous a confirmé la réception de ce courrier mercredi soir. Celui-ci ne souhaite pour l’instant pas le commenter.