Allocations de chômage, Arco, 4e opérateur mobile: les détails de l'accord budgétaire

Comme annoncé, le gouvernement fédéral s'est accordé sur un "job's deal" - fort de 28 mesures et qui vise à créer 12.500 emplois dès l'an prochain- , l'arrivée d'un 4e opérateur télécom mobile sur le marché belge, ainsi que la privatisation partielle de Belfius et l'indemnisation des coopérateurs d'Arco.

"Deal pour l'emploi"

Au niveau de l'emploi, "il y a plus d'une vingtaine de mesures qui ont une vraie capacité de modernisation du marché du travail et avec l'ambition d'avoir des effets perceptibles le plus rapidement possible", a annoncé Charles Michel.

Kris Peeters confirme bien sa volonté d'une réforme de la dégressivité des allocations de chômage. Avec "deux périodes": Des allocations plus élevées pour celui qui vient de perdre son emploi - les 6 premiers mois - puis qui baissent plus rapidement après cette période.

"Le gros problème, ce sont les emplois vacants", a souligné le ministre de l'Emploi Kris Peeters. "Pour nous, le plus important est d'activer les chômeurs, les personnes en RCC (chômage avec complément d'entreprise) et les personnes qui ne sont pas actives et stimuler la formation en direction des métiers en pénurie", a-t-il précisé. Notamment, "nous sommes convaincus que dans le secteur de la santé, il y a des emplois non occupés." "130 000 emplois ne sont pas occupés", ajoute Charles Michel.

Notons qu'un budget de mobilité sera instauré à partir du 1er octobre 2018 . "Avec le budget mobilité, nous encourageons les gens à opter pour le moyen de transport ou la combinaison de moyens de transport qui les conduit le plus rapidement au travail dans les conditions les plus respectueuses de l'environnement. Avec le budget, il est possible d’acquérir un vélo électrique, un abonnement de train, une voiture respectueuse de l’environnement, etc. Le choix libre revient à l’utilisateur. Si le budget mobilité n’a pas été entièrement dépensé, le solde restant sera payé en argent à la fin de l’année à titre de rémunération. En 2017, il y avait 425.000 voitures de société inscrites, mais ce n’est en pratique pas toujours le moyen le plus rapide de se rendre au travail. Le budget mobilité peut contribuer à réduire les embouteillages et à verdir la mobilité," explique Kris Peeters.

