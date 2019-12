Allocations d'études à rembourser: les demandes sont suspendues jusqu'au 14 janvier, la FEF se réjouit

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a discuté jeudi des demandes de remboursement d’allocations d’études faites auprès de centaines d’étudiants. Une analyse juridique a été demandée à l’administration et, dans l’attente de ses conclusions, les demandes de recouvrement sont suspendues jusqu’au 14 janvier, indique par communiqué la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny.

Les ministres du gouvernement ont également accepté la proposition de Mme Glatigny de revoir le système global. "L’annonce que les étudiants sont finançables ou pas doit être faite plus tôt dans l’année", précise la ministre libérale.

L’octroi d’une bourse se fait selon plusieurs critères, dont celui de la capacité de financement : si un étudiant a échoué de trop nombreuses fois, il devient "non finançable" et n’est plus éligible à une allocation d’études. L’examen de ce critère prend toutefois trop de temps, ce qui a causé la demande a posteriori de rembourser des centaines de bourses.

La FEF salue cette décision

La Fédération des étudiants francophones (FEF), qui s'est mobilisée mercredi pour une journée de sit-in au gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles, a salué "le pas en avant effectué par le gouvernement". "Après une courte entrevue avec le ministre président Pierre-Yves Jeholet, les étudiants ont obtenu la suspension des procédures de remboursement des allocations d’études jusqu’au 14 janvier, date à laquelle les négociations seront réouvertes dans le cadre d’un groupe de travail. Dans ce climat déjà plus propice aux débats et aux négociations, la FEF reste prête pour entamer le dialogue pour amorcer une recherche commune de solutions"

Pour l’année académique 2017-2018, un total de 843 étudiants étaient concernés par ces demandes de remboursement, et ce pour un montant total de 989.822 euros, selon Mme Glatigny. Les montants à récupérer fluctuent, selon les cas, de 409 à 4966 euros par étudiant. À ce jour, un peu moins de 75.000 euros ont été remboursés par les étudiants concernés.